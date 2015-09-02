Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SMART METERS - PROJECT SPARK

Unterzeichnung(en)

Betrag
513.189.857,69 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 513.189.857,69 €
Energie : 513.189.857,69 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2015 : 35.415.781,27 €
2/12/2015 : 477.774.076,42 €
Andere Links
Related public register
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART METERS - PROJECT SPARK
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Intelligente Zähler für britische Haushalte im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2015
20150086
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMART METERS - PROJECT SPARK
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 360 million (EUR 515 million)
GBP 963 million (EUR 1378 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installing smart gas and electricity meters for a major energy supplier in the United Kingdom

The installation of smart meters and the development of remote control capabilities will allow remote readings, near real-time consumption information and better management of the network. The project aims at improving efficiency of the gas and electricity distribution systems as well as customer information and awareness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises the installation of smart meters. The need for an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU is unlikely. The main potential impact on the environment is from the disposal of the old meters.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART METERS - PROJECT SPARK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Intelligente Zähler für britische Haushalte im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART METERS - PROJECT SPARK
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61168748
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150086
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART METERS - PROJECT SPARK
Andere Links
Übersicht
SMART METERS - PROJECT SPARK
Datenblätter
SMART METERS - PROJECT SPARK
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Intelligente Zähler für britische Haushalte im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Intelligente Zähler für britische Haushalte im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa
Andere Links
Related public register
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART METERS - PROJECT SPARK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen