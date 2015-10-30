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FAMILY MOSAIC

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.056.022,41 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 140.056.022,41 €
Stadtentwicklung : 140.056.022,41 €
Unterzeichnungsdatum
9/08/2019 : 140.056.022,41 €
Andere Links
Related public register
28/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMILY MOSAIC
Related public register
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FAMILY MOSAIC

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/08/2019
20150079
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FAMILY MOSAIC
FAMILY MOSAIC HOUSING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 130 million (EUR 174 million)
GBP 300 million (EUR 402 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the construction and eligible refurbishment of energy-efficient social housing estates in London and Essex

The project will concern the financing of investments in the social and affordable housing stock of Family Mosaic, a large not-for-profit registered provider of social housing in England, managing some 24,000 units in London and Essex, in the years 2015-2019. EIB funding will concern eligible refurbishment and new construction of social and affordable housing and associated infrastructure facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (2010/31/EU) will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
28/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMILY MOSAIC
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FAMILY MOSAIC

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMILY MOSAIC
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62723894
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150079
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FAMILY MOSAIC
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253127646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150079
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMILY MOSAIC
Related public register
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FAMILY MOSAIC
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Übersicht
FAMILY MOSAIC
Datenblätter
FAMILY MOSAIC

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen