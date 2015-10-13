UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The programme forms part of United Utilities' capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6). The individual schemes are located throughout the entire service area, covering the north-west of England from Manchester in the south to the Scottish border in the north. The programme is mainly driven by EU directives as applicable to the water and wastewater sector, as well as resources efficiency and adaptation of the systems and infrastructure to climate change and demographic growth.
The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP 6 (Asset Management Plan 6). The programme AMP 6 was approved by the economic regulator OFWAT in 2014 in order to support compliance with the EU directives and stricter standards.
The programme comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP6 to support maintenance and improvement of compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with EU and national environmental legislation and procedures will be examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.