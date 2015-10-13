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UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)

Unterzeichnung(en)

Betrag
313.126.252,5 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 313.126.252,5 €
Wasser, Abwasser : 313.126.252,5 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2016 : 313.126.252,5 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2016
20150026
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
UNITED UTILITIES WATER LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 250 million (EUR 330 million)
GBP 1673 million (EUR 2206 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The programme forms part of United Utilities' capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6). The individual schemes are located throughout the entire service area, covering the north-west of England from Manchester in the south to the Scottish border in the north. The programme is mainly driven by EU directives as applicable to the water and wastewater sector, as well as resources efficiency and adaptation of the systems and infrastructure to climate change and demographic growth.

The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP 6 (Asset Management Plan 6). The programme AMP 6 was approved by the economic regulator OFWAT in 2014 in order to support compliance with the EU directives and stricter standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP6 to support maintenance and improvement of compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with EU and national environmental legislation and procedures will be examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Anchorsholme New Stormwater Pumping Station & Long Sea Outfall
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Anchorsholme New Stormwater Pumping Station & Long Sea Outfall
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64522516
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
Datum der Veröffentlichung
16 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65281785
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Environmental Statement Volume 1 - West Cumbria Water Supplies Project
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65774693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Link to Promoter's website for environmental information
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150703859
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - West Cumbria Water Supplies Project - Thirlmere Transfer
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150702916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150662588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150026
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen