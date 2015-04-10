AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Supporting forest rehabilitation, afforestation and erosion control activities in Turkey during the period of 2016-17 through the Ministry of Forestry and Water Works.
The purpose of the operation is to maintain the Bank’s support to the Turkish Ministry of Forestry and Water Works’ nationwide programme of investments on afforestation, erosion control and forest rehabilitation during the period of 2016-2017.
Afforestation projects are included in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, but rarely do competent authorities require a full EIA in the case of afforestation/reforestation of existing forestry land. The project will focus on afforestation, erosion control and forest rehabilitation works. It is likely to deliver multiple environmental benefits particularly climate change mitigation and adaptation and improved natural resource management, contributing to both EU and Turkish environmental policy objectives. Technical features of the project and relevant EIA procedures will be analysed during appraisal.
Tendering and subcontracting procedures for site preparation, planting, maintenance and other works will be examined during the appraisal process. These are subject to Turkey’s public procurement legislation (PPL), which is modelled on the EC Public Procurement Directives and is in line with these directives in several key aspects. Turkey’s public procurement system has significantly improved since the adoption of the PPL in 2002 and is currently seen as of a high standard.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.