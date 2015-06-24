GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Übersicht
2015-2019 investments in electricity and gas distribution networks and in public lighting installations
The main purpose of the project is to upgrade obsolete hardware, to build or upgrade substations, to improve the safety and reliability of electricity and gas supplies, to maintain the quality standards required by the national regulator AEEGSI and to enable the connections of new system users. The project might also comprise the installation of smart meters in gas.
The project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes in electricity and gas distribution schemes, some of which will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The project schemes are expected to have minimal environmental impact. The appraisal will include an update of the promoters’ environmental capacity and works procedure. It will be clarified whether any of the project schemes requires an EIA during the appraisal.
The promoters are well known to the Bank and procurement procedures are expected to be in accordance with Directive 2004/17/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.