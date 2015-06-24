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GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
129.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 129.000.000 €
Energie : 129.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/09/2015 : 129.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/09/2015
20150015
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
HERA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 129 million
EUR 260 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

2015-2019 investments in electricity and gas distribution networks and in public lighting installations

The main purpose of the project is to upgrade obsolete hardware, to build or upgrade substations, to improve the safety and reliability of electricity and gas supplies, to maintain the quality standards required by the national regulator AEEGSI and to enable the connections of new system users. The project might also comprise the installation of smart meters in gas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes in electricity and gas distribution schemes, some of which will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The project schemes are expected to have minimal environmental impact. The appraisal will include an update of the promoters’ environmental capacity and works procedure. It will be clarified whether any of the project schemes requires an EIA during the appraisal.

The promoters are well known to the Bank and procurement procedures are expected to be in accordance with Directive 2004/17/EC.

Weitere Unterlagen
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61156115
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140984691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II
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Datenblätter
GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen