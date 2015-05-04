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HOCHSCHULEN NRW IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Bildung : 180.000.000 €
Dienstleistungen : 270.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/09/2015 : 180.000.000 €
14/09/2015 : 270.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULEN NRW IV
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHSCHULEN NRW IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/09/2015
20140763
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOCHSCHULEN NRW IV
BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 900 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation, construction and rehabilitation of buildings located at public universities and colleges owned by the Federal State of North-Rhine Westphalia, Germany.

The project promotes European research and higher education areas by assisting the State of North-Rhine Westphalia in improving research and teaching infrastructures at its higher-education institutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers universities and research facilities of a kind which are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULEN NRW IV
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHSCHULEN NRW IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULEN NRW IV
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60142900
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140763
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOCHSCHULEN NRW IV
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
191515155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140763
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULEN NRW IV
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHSCHULEN NRW IV
Andere Links
Übersicht
HOCHSCHULEN NRW IV
Datenblätter
HOCHSCHULEN NRW IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen