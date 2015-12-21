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PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
89.325.059,85 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 89.325.059,85 €
Verkehr : 89.325.059,85 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2016 : 89.325.059,85 €
Andere Links
Related public register
23/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Related public register
26/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2016
20140737
Projekttitel
PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 138 million (GBP 100 million)
EUR 421 million (GBP 306 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of the western part of the port and improvement of the ferry terminal

The project will allow the Port of Dover to develop the western docks, enhancing and diversifying their use, and to alleviate the current operational constraints of the roll-on/roll-off (Ro-Ro) ferry terminal at the eastern part of the port.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies, and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements, will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
26/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64525150
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140737
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63190606
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140737
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Related public register
26/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
Andere Links
Übersicht
PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Datenblätter
PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen