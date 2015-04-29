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S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)

Unterzeichnung(en)

Betrag
550.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 550.000.000 €
Verkehr : 550.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2015 : 550.000.000 €
Andere Links
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16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - Gluchowo-Kaczkowo incl. Wronczyn-Radomicko
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - EIA - Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcs-Cotoń
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt den Bau von Schnellstraßen mit 3,4 Milliarden Zloty

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2015
20140735
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 550 million
EUR 1184 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of several non-continuous sections (in total 162.5 km) of the S5 expressway between Nowe Marzy, Bydgoszcz and Mielno, and between Wronczyn and Radomicko.

The project will improve traffic conditions on a TEN-T road corridor. The economic benefits expected include time savings and vehicle operating cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves expressway road construction largely in a rural environment. All of the schemes fall under Annex I of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA) requiring a full EIA procedure. One section of the project, S5 Poznan - Wroclaw: sec. Wronczyn – Koscian Pld crosses the “Wielki Leg Obrzanski” (PLB 300004) and “Bedlewo – Bieczyny” (PLH 300039) Natura 2000 areas. Seven other sections are between 230m and 2.7km away from the nearest Natura 2000 areas. The last section S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz, sec. Tryszczyn-Bydgoszcz (Biale Blota) borders the "Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego" (PLB 300001) and "Dolina Noteci" (PLH 300004) Natura 2000 areas. The investments are included in the National Road Construction Programme and the current Infrastructure and Environment Operational Programme, both of which were subject to a form of strategic environmental assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal (OJEU), as and where required. The sections have been advertised in the OJEU in 4 lots with OJEU numbers as follows 325470-2014-PL 26/09/2014; 335973-2014-PL 04/10/2014; 325470-2014-PL 6/09/2014; and 101173-2015-PL 24/03/2015.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - Gluchowo-Kaczkowo incl. Wronczyn-Radomicko
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - Gluchowo-Kaczkowo incl. Wronczyn-Radomicko
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59206880
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140735
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - EIA - Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcs-Cotoń
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59219022
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140735
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60345566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140735
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
232100768
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140735
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Datenblätter
S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt den Bau von Schnellstraßen mit 3,4 Milliarden Zloty

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen