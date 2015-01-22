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NS RAIL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NS RAIL ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20140696
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NS RAIL ROLLING STOCK
NS GROEP NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 550 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of rolling stock (commuter and regional services) in the Netherlands.

The project promotes sustainable transport contributing to the EIB priority objective climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2001/92/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a contracting authority governed by public law, as written in the Dutch procurement law (Aanbestedingswet 2012). The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant EU Procurement Directives, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NS RAIL ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60107184
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140696
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NS RAIL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143594062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140696
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NS RAIL ROLLING STOCK
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NS RAIL ROLLING STOCK
Datenblätter
NS RAIL ROLLING STOCK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen