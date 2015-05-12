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HELSINKI AIRPORT EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 230.000.000 €
Verkehr : 230.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/02/2016 : 230.000.000 €
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10/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELSINKI AIRPORT EXPANSION - Environmental Permit Application
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11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI AIRPORT EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Finanzierungen in Finnland erreichen 2015 Rekordhöhe - 230 Millionen Euro für Ausbau des Flughafens Helsinki

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/02/2016
20140695
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELSINKI AIRPORT EXPANSION
FINAVIA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 million
EUR 675 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the phased expansion of the Helsinki Airport in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. It includes the extension of Terminal 2 with two additional piers and baggage handling systems (BHS), additional apron capacity and various associated landside and airside infrastructure. The project will increase the capacity of the airport from 16 to 24 million passengers per year.

The project will enhance capacity and improve operational efficiency at Helsinki Airport, benefiting both passengers and airport companies. The project is expected to have a strong economic justification, as required by the Transport Lending Policy. This will be further reviewed during project appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. Helsinki Airport was granted with a legally binding environmental permit in January 2015 by the Supreme Administrative Court which also stated that no further EIA is required.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELSINKI AIRPORT EXPANSION - Environmental Permit Application
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI AIRPORT EXPANSION
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Finnland: EIB-Finanzierungen in Finnland erreichen 2015 Rekordhöhe - 230 Millionen Euro für Ausbau des Flughafens Helsinki

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELSINKI AIRPORT EXPANSION - Environmental Permit Application
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60136809
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140695
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI AIRPORT EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
11 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92791078
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140695
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
HELSINKI AIRPORT EXPANSION
Datenblätter
HELSINKI AIRPORT EXPANSION
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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