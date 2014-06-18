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BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/03/2017 : 100.000.000 €
17/06/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
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19/05/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt den Bau einer modernen Kläranlage

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2015
20140618
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BLOMINMÄKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new wastewater treatment plant in Espoo, Finland.

Replacement of the Suomenoja wastewater treatment plant with a new one to be located in Blominmäki, Espoo.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments to construct the Blominmäki wastewater treatment plant in the Helsinki region. An environmental impact assessment (EIA) was completed in 2008 and the non-technical summary will be published on the Bank’s website. The promoter will have to submit the certificates (Form A and B or equivalent) issued by the competent authority on the potential effects on nature conservation sites (Birds and Habitats Directives).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/05/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT - EIA
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt den Bau einer modernen Kläranlage

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
19 May 2015
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59177578
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT - EIA
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59190368
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
19 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59180441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
215330443
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BLOMINMÄKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
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BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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