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IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.274.068,87 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 70.274.068,87 €
Dienstleistungen : 70.274.068,87 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2015 : 70.274.068,87 €
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16/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 50 Millionen Pfund Sterling an Imperial Innovations – Investitionen in Biotechnologie-Spin-offs sollen gefördert werden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2015
20140616
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
IMPERIAL INNOVATIONS GROUP PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million (GBP 50 million)
EUR 154 million (GBP 110 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and commercialisation of research from leading UK universities. The research and development (R&D) will be particularly focused on state-of-the-art technology.

This project concerns investments in the life science sector, which accounts for well over half of the promoter's overall investment programme. It covers activities ranging from pre-seed and seed financing and proof-of-concept studies to the financing of pre-clinical and clinical trials of its portfolio companies. They include, for example, investments into early stages such as target validation and hit-to-lead development, lead optimisation and toxicology studies as well as Phase I and Phase II clinical trials. The larger investments targeted at more mature portfolio companies are based on a milestone/tranche basis that matches the companies' needs for cash with the agreed milestone.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An environmental impact assessment (EIA) by a competent authority according to Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
16/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
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Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 50 Millionen Pfund Sterling an Imperial Innovations – Investitionen in Biotechnologie-Spin-offs sollen gefördert werden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Datum der Veröffentlichung
16 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61339350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140616
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92221232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140616
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Datenblätter
IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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