KILPILAHTI CHP PLANT

Übersicht
A new industrial combined heat and power (CHP) plant in Kilpilahti, Finland
The project comprises construction of a new CHP plant in Kilpilahti, Finland that will supply heat to the oil refinery and chemicals plant on the same site.
By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU). The promoter has conducted an EIA study, with public consultations in 2014.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector, and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation after all (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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