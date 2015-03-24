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KILPILAHTI CHP PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 175.000.000 €
Energie : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/03/2016 : 175.000.000 €
Andere Links
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30/09/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - KILPILAHTI CHP PLANT
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04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KILPILAHTI CHP PLANT
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KILPILAHTI CHP PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 175 Millionen Euro für Kraftwerk in Kilpilahti

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/03/2016
20140600
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KILPILAHTI CHP PLANT
NESTE OIL OYJ, BOREALIS AG, VEOLIA NORDIC AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 388 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A new industrial combined heat and power (CHP) plant in Kilpilahti, Finland

The project comprises construction of a new CHP plant in Kilpilahti, Finland that will supply heat to the oil refinery and chemicals plant on the same site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU). The promoter has conducted an EIA study, with public consultations in 2014.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector, and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation after all (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/09/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - KILPILAHTI CHP PLANT
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KILPILAHTI CHP PLANT
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KILPILAHTI CHP PLANT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 175 Millionen Euro für Kraftwerk in Kilpilahti

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - KILPILAHTI CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2015
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62199094
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140600
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KILPILAHTI CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63835759
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140600
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KILPILAHTI CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256289696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140600
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
KILPILAHTI CHP PLANT
Datenblätter
KILPILAHTI CHP PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 175 Millionen Euro für Kraftwerk in Kilpilahti

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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