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ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Telekommunikation : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2018 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2018
20140573
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
ORANGE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1531 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the roll-out of mobile and fixed next-generation access networks, including the related investments in the backbone network and IT systems, in Spain.

With the implementation of the project, the promoter plans to extend the coverage of its fibre-based network by 4 million households and grow its 4G network coverage throughout the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Neither the installation of mobile nor fixed telecommunication networks fall under Annexes I and II of EU Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field (EMF) radiation. The disturbance during civil works related to the construction of fixed telecommunication systems can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60338100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140573
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125392947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140573
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
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Übersicht
ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Datenblätter
ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen