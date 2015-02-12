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AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 275.000.000 €
Industrie : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2015 : 75.000.000 €
10/06/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
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04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Erstes Darlehen für finnisches Projekt unter dem Investitionsplan für Europa: EIB unterstützt Bau einer innovativen Zellstofffabrik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2015
20140557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
METSÄ FIBRE OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 1225 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Construction of a new 1.3 million tonnes per annum (tpa) bio-product mill in Äänekoski, Finland.

The new bio-product mill will replace the old pulp mill in the same location.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under the scope of Annex I of Directive 2011/92/EC and is subject to Directive 2010/75/EC. A full environmental impact assessment (EIA) is required. The promoter has prepared a full EIA study and is currently undergoing the permitting procedure with public consultation executed in 2014 (http://www.ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA). The project will be implemented in an existing industrial site far from any site of nature conservation. Full environmental assessment (including application of best available techniques for emission control) will be executed during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Erstes Darlehen für finnisches Projekt unter dem Investitionsplan für Europa: EIB unterstützt Bau einer innovativen Zellstofffabrik

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59536458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58445783
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58445353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123714758
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Andere Links
Übersicht
ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Datenblätter
AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Erstes Darlehen für finnisches Projekt unter dem Investitionsplan für Europa: EIB unterstützt Bau einer innovativen Zellstofffabrik

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen