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COLLEGES SEINE-ET-MARNE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Departement Seine-et-Marne - 100 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von Schulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2015
20140541
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLEGES SEINE-ET-MARNE
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 millions
EUR 240 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du programme pluriannuel de construction et de rénovation de collèges.

Le but du projet est la construction et la réhabilitation de collèges. Les investissements visent à: i) accroître la capacité d’accueil pour faire face à l’accroissement démographique; ii) adapter les infrastructures aux nouvelles technologies; iii) améliorer l’accessibilité des collèges aux personnes handicapées; et vi) améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend des nouvelles constructions et des extensions et/ou réhabilitations pour les besoins éducationnels. La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d’une Évaluation des Incidences sur l’Environnement (EIE) pour les immeubles liés à l’enseignement mais il se pourrait que ce projet soit repris comme un projet d’aménagement urbain (annexe II de la Directive Européenne). Ce point devra être examiné lors de l’analyse détaillée.

La Banque exigera du Promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les Directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les Directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Departement Seine-et-Marne - 100 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von Schulen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59973826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140541
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149860251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140541
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
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Übersicht
COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Datenblätter
COLLEGES SEINE-ET-MARNE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Departement Seine-et-Marne - 100 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von Schulen

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Departement Seine-et-Marne - 100 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von Schulen
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25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE-ET-MARNE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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