DAMANHOUR CCGT POWER PLANT

Übersicht
The project consists of the construction of a 2x900 MW high-efficiency combined cycle gas turbine (CCGT) on the site of an existing power plant at Damanhour, in the Nile Delta, 150 km north-west of Cairo.
Reliable, safe and fuel-efficient energy is critical to private sector growth and as such forms a cornerstone in Egypt's strategy for economic growth. The CCGT technology offers lower CO2 emissions compared to other fossil fuel alternatives. The project is in line with Euro-Mediterranean Partnership policy, and with energy efficiency and climate change targets.
Due to its size and technical characteristics the project requires an environmental impact assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process is ongoing and it is expected to be finalised in the second half of 2015. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil-fuel-based alternatives.
The project is required to be procured according to the Bank's Guide to Procurement. The procurement process is ongoing.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.