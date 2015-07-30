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DAMANHOUR CCGT POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
550.357.732,5 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 550.357.732,5 €
Energie : 550.357.732,5 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2015 : 550.357.732,5 €
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08/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
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25/08/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
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05/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Neue Finanzierung im Volumen von 766 Millionen Euro zur Deckung des Energiebedarfs und Förderung des öffentlichen Verkehrs

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2015
20140534
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING CO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 600 million (EUR 538 million)
USD 1347 million (EUR 1208 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a 2x900 MW high-efficiency combined cycle gas turbine (CCGT) on the site of an existing power plant at Damanhour, in the Nile Delta, 150 km north-west of Cairo.

Reliable, safe and fuel-efficient energy is critical to private sector growth and as such forms a cornerstone in Egypt's strategy for economic growth. The CCGT technology offers lower CO2 emissions compared to other fossil fuel alternatives. The project is in line with Euro-Mediterranean Partnership policy, and with energy efficiency and climate change targets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics the project requires an environmental impact assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process is ongoing and it is expected to be finalised in the second half of 2015. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil-fuel-based alternatives.

The project is required to be procured according to the Bank's Guide to Procurement. The procurement process is ongoing.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
08/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
25/08/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
05/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Neue Finanzierung im Volumen von 766 Millionen Euro zur Deckung des Energiebedarfs und Förderung des öffentlichen Verkehrs

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
8 Aug 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60692701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140534
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60898766
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140534
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
5 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63868790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140534
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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08/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
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DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Datenblätter
DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Neue Finanzierung im Volumen von 766 Millionen Euro zur Deckung des Energiebedarfs und Förderung des öffentlichen Verkehrs

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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