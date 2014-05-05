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HOPITAL MELUN

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 70.000.000 €
Gesundheit : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2015 : 70.000.000 €
Andere Links
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15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HOPITAL MELUN
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25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL MELUN
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2015
20140505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOPITAL MELUN
CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 202 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction du nouveau Centre Hospitalier de Melun au sein d'une plateforme hospitalière centralisée regroupant l'hôpital public Marc Jacquet et la clinique privée Saint Jean l'Ermitage.

Le projet concerne la construction d’un nouveau centre hospitalier sur la butte de Beauregard située au nord de Melun (Seine-et-Marne, France). Le centre hospitalier public Marc Jacquet et une clinique privée seront réunis sur un même site dans le cadre d'une plateforme publique-privée. Ce projet s’inscrit directement dans une démarche d’amélioration du système de Santé Français, et répond aux objectifs fixés par la Banque au titre de l’Article 309 (c) common interest, « sustainable communities » (santé) du traité de l’UE. Le projet est, en conséquence, éligible au financement par la Banque.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet vise la construction d’un nouveau centre hospitalier sur un terrain vierge jusqu’alors occupé par des espaces boisés et des friches herbacées. S’agissant d’une opération de développement urbain dont le type figure à l’annexe II de la directive 2011/92/EU, les autorités compétentes ont requis une étude d’impact environnementale (EIE). Les nouveaux bâtiments construits dans le cadre du projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d’efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l’ensemble des éléments relatifs aux aspects environnementaux du projet seront vérifiés durant l’instruction.

La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HOPITAL MELUN
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL MELUN
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - HOPITAL MELUN
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58401860
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140505
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL MELUN
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59972853
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140505
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125375252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140505
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HOPITAL MELUN
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25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL MELUN
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN
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Datenblätter
HOPITAL MELUN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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