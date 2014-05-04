Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
775.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 775.000.000 €
Müllbeseitigung : 10.850.000 €
Telekommunikation : 34.875.000 €
Energie : 38.750.000 €
Bildung : 54.250.000 €
Wasser, Abwasser : 97.650.000 €
Industrie : 259.625.000 €
Dienstleistungen : 279.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2023 : 700.000 €
17/03/2021 : 805.000 €
12/12/2023 : 2.250.000 €
12/12/2023 : 2.500.000 €
17/03/2021 : 2.587.500 €
17/03/2021 : 2.875.000 €
14/06/2017 : 3.045.000 €
9/07/2018 : 3.080.000 €
28/06/2019 : 3.220.000 €
12/12/2023 : 3.500.000 €
17/03/2021 : 4.025.000 €
12/12/2023 : 6.300.000 €
17/03/2021 : 7.245.000 €
14/06/2017 : 9.787.500 €
9/07/2018 : 9.900.000 €
28/06/2019 : 10.350.000 €
14/06/2017 : 10.875.000 €
9/07/2018 : 11.000.000 €
28/06/2019 : 11.500.000 €
14/06/2017 : 15.225.000 €
9/07/2018 : 15.400.000 €
28/06/2019 : 16.100.000 €
12/12/2023 : 16.750.000 €
12/12/2023 : 18.000.000 €
17/03/2021 : 19.262.500 €
17/03/2021 : 20.700.000 €
14/06/2017 : 27.405.000 €
9/07/2018 : 27.720.000 €
28/06/2019 : 28.980.000 €
14/06/2017 : 72.862.500 €
9/07/2018 : 73.700.000 €
28/06/2019 : 77.050.000 €
14/06/2017 : 78.300.000 €
9/07/2018 : 79.200.000 €
28/06/2019 : 82.800.000 €
Andere Links
Related public register
06/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
Related public register
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Related public register
06/04/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Nachhaltige Stadtentwicklung in Andalusien - EIB und Regionalregierung unterzeichnen Verwaltungsvertrag für einen Fonds mit bis zu 250 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Junta de Andalucía unterzeichnen Darlehen über 217 Millionen Euro zur Förderung von Innovation, nachhaltigem Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehrsinfrastruktur und Beschäftigung in der Region
Zugehörige Pressemitteilungen
Spain: EIB and Junta de Andalucía finalise a EUR 230m loan to finance investments under operational programme 2014-2020

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2017
20140504
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 775 million
EUR 6354 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing investment schemes supported by European Regional Development and European Social funds in Andalusia within the Spanish Partnership Agreement 2014-2020

The operation will be a standard regional structural programme loan (SPL) focused on the eleven thematic objectives defined in the Common Provision Regulation EU 1303/2013 and will continue the collaboration established with the region during the previous operations for the 2000-2006 and 2007-2013 programing periods.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Andalusia, as a Spanish region, is subject to national environmental legislation transposing EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details will be reviewed by the Bank during appraisal.

Weitere Unterlagen
06/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
06/04/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Nachhaltige Stadtentwicklung in Andalusien - EIB und Regionalregierung unterzeichnen Verwaltungsvertrag für einen Fonds mit bis zu 250 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Junta de Andalucía unterzeichnen Darlehen über 217 Millionen Euro zur Förderung von Innovation, nachhaltigem Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehrsinfrastruktur und Beschäftigung in der Region
Zugehörige Pressemitteilungen
Spain: EIB and Junta de Andalucía finalise a EUR 230m loan to finance investments under operational programme 2014-2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73503880
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140504
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Telekommunikation
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Datum der Veröffentlichung
16 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54577895
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140504
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Telekommunikation
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74956870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140504
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Telekommunikation
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
Related public register
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Related public register
06/04/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA
Andere Links
Übersicht
EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Nachhaltige Stadtentwicklung in Andalusien - EIB und Regionalregierung unterzeichnen Verwaltungsvertrag für einen Fonds mit bis zu 250 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Junta de Andalucía unterzeichnen Darlehen über 217 Millionen Euro zur Förderung von Innovation, nachhaltigem Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehrsinfrastruktur und Beschäftigung in der Region
Zugehörige Pressemitteilungen
Spain: EIB and Junta de Andalucía finalise a EUR 230m loan to finance investments under operational programme 2014-2020

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Nachhaltige Stadtentwicklung in Andalusien - EIB und Regionalregierung unterzeichnen Verwaltungsvertrag für einen Fonds mit bis zu 250 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Junta de Andalucía unterzeichnen Darlehen über 217 Millionen Euro zur Förderung von Innovation, nachhaltigem Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehrsinfrastruktur und Beschäftigung in der Region
Zugehörige Pressemitteilungen
Spain: EIB and Junta de Andalucía finalise a EUR 230m loan to finance investments under operational programme 2014-2020
Andere Links
Related public register
06/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
Related public register
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Related public register
06/04/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen