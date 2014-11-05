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UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2021 : 20.000.000 €
30/12/2020 : 20.000.000 €
19/12/2016 : 260.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Ukreximbank erleichtern Kreditvergabe in Landeswährung an kleine und mittlere Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20140471
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE TRADE SUPPORT FACILITY
Acceptable banks
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to support trade-related advances to selected financial intermediaries to finance eligible trade transactions for their clients acting as exporters or importers

Financing of trade transactions undertaken by private sector companies

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Ukraine: EIB und Ukreximbank erleichtern Kreditvergabe in Landeswährung an kleine und mittlere Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Ukreximbank erleichtern Kreditvergabe in Landeswährung an kleine und mittlere Unternehmen
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Photogallery

Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Fotograf: no author available
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Fotograf: no author available
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Fotograf: no author available
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Fotograf: Nicholas Lapite
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Fotograf: Nicholas Lapite
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Polissia 2002 Saw Mill
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Polissia 2002 Saw Mill
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Polissia 2002 Saw Mill
Fotograf: Nicholas Lapite
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen