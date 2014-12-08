ENERGY ACCESS FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed operation concerns participation in the Energy Access Ventures Fund, a private equity fund that will focus on financing SMEs active in the generation and/or distribution of electricity in sub-Saharan Africa. The fund will focus on off-grid rural electrification, and will start investing in companies with operations in East Africa before expanding to other sub-Saharan African countries. The majority of the investments will be in off-grid solar technology, in particular solar home systems, micro-grid infrastructure, and other small/micro-scale renewable energy and hybrid technologies.The fund has a target size of EUR 55 million and aims to provide access to electricity to at least one million low-income beneficiaries.
The fund aims to provide access to electricity to at least one million direct low-income beneficiaries, located in rural and peri-urban areas of Sub-Saharan Africa and who lack (reliable) access to electricity. Direct beneficiaries are defined as clients, consumers of goods and services and direct employees of portfolio companies. Moreover most of the electricity produced will come from renewable energy sources thereby generating minimum negative environmental impact.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.