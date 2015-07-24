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IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
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21/01/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Bray Flood Defence Scheme

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2015
20140394
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
IRELAND - THE OFFICE OF PUBLIC WORKS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 430 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the on-going flood protection and prevention programme in Ireland for the period 2015-2020.

The project concerns a number of schemes located throughout Ireland expected to be ready for implementation in 2015-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects are likely to require a comprehensive environmental impact assessment (EIA) according to the EIA Directive. The promoter will be required to send the non-technical summaries of these EIAs to be published on the Bank’s website. Furthermore, the promoter will be required to comply with the Water Framework Directive, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
17/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Ilen (Skibberdeen) Drainage Scheme
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Slaney (Enniscorthy) Drainage Scheme
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Fergus (Ennis) Drainage Scheme
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bandon (Bandon) Drainage Scheme
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Fearge (Clonakilty) Drainage Scheme
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Mall (Templemore) Drainage Scheme
23/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
25/08/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Dunkellin River and Aggard Stream Flood Relief Scheme
25/08/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bridge (Blackpool) Drainage Scheme
25/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Link to website for environmental documentation concerning Claregalway Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Arklow Flood Relief Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Douglas Flood Relief Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Glashaboy River
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Lower Lee Drainage Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Morell River Flood Management Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Poddle Flood Alleviation Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Raphoe Flood Relief Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Deel Drainange Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Ilen Drainage Scheme
20/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - King’s Island Flood Relief Scheme
21/01/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Munster River Blackwater (Fermoy) Drainage Scheme
21/01/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - John's River (Waterford City) Drainage Scheme
21/01/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Bray Flood Defence Scheme

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Ilen (Skibberdeen) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60879338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Slaney (Enniscorthy) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60886723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Fergus (Ennis) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60887343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bandon (Bandon) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60888980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Fearge (Clonakilty) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60994444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Mall (Templemore) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60995231
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63152104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Dunkellin River and Aggard Stream Flood Relief Scheme
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68510458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bridge (Blackpool) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68510551
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Link to website for environmental documentation concerning Claregalway Scheme
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68512211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Arklow Flood Relief Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185744120
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Douglas Flood Relief Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185710297
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Glashaboy River
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185692606
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Lower Lee Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185737054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Morell River Flood Management Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185710182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Poddle Flood Alleviation Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185699302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Raphoe Flood Relief Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185734391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Deel Drainange Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185713642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Ilen Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185726239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - King’s Island Flood Relief Scheme
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185726237
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Munster River Blackwater (Fermoy) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240201997
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - John's River (Waterford City) Drainage Scheme
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240198825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Bray Flood Defence Scheme
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240210987
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140394
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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17/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Ilen (Skibberdeen) Drainage Scheme
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Andere Links
Übersicht
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
Datenblätter
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
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Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen