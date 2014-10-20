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NORTHERN LINE EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
622.950.567,26 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 622.950.567,26 €
Verkehr : 622.950.567,26 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2014 : 301.772.915,88 €
27/01/2015 : 321.177.651,38 €
Andere Links
Related public register
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 480 Millionen Pfund Sterling für Verlängerung der Northern Line

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20140358
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHERN LINE EXTENSION
GREATER LONDON AUTHORITY / TRANSPORT FOR LONDON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 480 million
GBP 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of the Charing Cross branch of London Underground's Northern Line from Kennington Station to Battersea Power Station.

The primary aim of the project is to facilitate the sustainable growth and development of the Vauxhall Nine Elms Battersea (VNEB) Opportunity Area, one of the largest urban development areas within London's Central Activities Zone. The project will provide the transport capacity and accessibility that can support high-density development and the delivery of 16,000 new homes and 20,000 to 25,000 new jobs. This level of development would not be achievable without the project.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a full EIA has been completed, including extensive public consultation. This, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment in accordance with Directive 2001/EC/EC, will be reviewed during appraisal. Compliance with the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. A tender notice for a design and construct contract for the main works was published on 15 March 2013.

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN LINE EXTENSION
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 480 Millionen Pfund Sterling für Verlängerung der Northern Line

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55583980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140358
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN LINE EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56840002
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140358
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157373494
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140358
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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