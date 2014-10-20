NORTHERN LINE EXTENSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Extension of the Charing Cross branch of London Underground's Northern Line from Kennington Station to Battersea Power Station.
The primary aim of the project is to facilitate the sustainable growth and development of the Vauxhall Nine Elms Battersea (VNEB) Opportunity Area, one of the largest urban development areas within London's Central Activities Zone. The project will provide the transport capacity and accessibility that can support high-density development and the delivery of 16,000 new homes and 20,000 to 25,000 new jobs. This level of development would not be achievable without the project.
The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a full EIA has been completed, including extensive public consultation. This, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment in accordance with Directive 2001/EC/EC, will be reviewed during appraisal. Compliance with the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. A tender notice for a design and construct contract for the main works was published on 15 March 2013.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.