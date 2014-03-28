PARTENARIAT BEI-BTK-RESEAU ENTREPRENDRE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Le Réseau Entreprendre est une association dutilité publique constituée par la Caisse des dépôts et consignation française, disposant de plusieurs filiales notamment au Maroc et en Tunisie. Son objectif est de soutenir la création des TPE par lattribution de prêts dhonneur ainsi que par un coaching individualisé de lentrepreneur pendant les premières années dactivité. Le Réseau Entreprendre présent en Tunisie depuis 2009 compte aujourdhui 145 adhérents répartis sur huit régions. Le Réseau Entreprendre Tunisie a pour objectif de soutenir 300 projets et de créer 6760 emplois dans les cinq années à venir.
Prêt global qui vise à soutenir le financement des projets portés par des petites et très petites entreprises du secteur privé tunisien (PME/TPE).
Le projet proposé vise à (i) soutenir les moyennes, les petites et très petites entreprises tunisiennes du secteur privé par la mise à disposition dune ligne de crédit à la BTK permettant loctroi de financement longue terme et (ii) à mettre en place un partenariat entre la BEI-BTK-Réseau Entreprendre permettant dapporter un soutien aux TPE en phase de création ou de croissance.
Aucun effet environnemental spécifique nest identifié à ce stade actuel du projet. La BTK sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque et sera invitée à remplir des fiches de synthèse environnementales.
La législation tunisienne de l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union Européenne. En vertu de cette législation, le promoteur est tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les projets, en étroite coordination avec les communautés locales et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement («ANPE»). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE sera demandée.
La Banque demandera à la BTK de s'assurer que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux des sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI.
Cette opération est couverte par la Garantie UE au titre des risques politiques pour les prêts BEI en dehors de l''UE.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.