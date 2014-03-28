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PARTENARIAT BEI-BTK-RESEAU ENTREPRENDRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2014 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB intensiviert innovative Partnerschaften zur Förderung des privaten Sektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2014
20140328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARTENARIAT RESEAU ENTREPRENDRE-SECTEUR BANCAIRE
 La BTK est un partenaire de longue date de la BEI depuis 1988. Dernièrement, la BTK a joué un rôle très actif dans lutilisation de la 1ere tranche du PG VI (ligne de crédit centrée sur le soutien aux PME) et a maintenu son engagement envers les PME en signant en 06/2014 la 2eme tranche du PG VI.
 Le Réseau Entreprendre est une association dutilité publique constituée par la Caisse des dépôts et consignation française, disposant de plusieurs filiales notamment au Maroc et en Tunisie. Son objectif est de soutenir la création des TPE par lattribution de prêts dhonneur ainsi que par un coaching individualisé de lentrepreneur pendant les premières années dactivité. Le Réseau Entreprendre présent en Tunisie depuis 2009 compte aujourdhui 145 adhérents répartis sur huit régions. Le Réseau Entreprendre Tunisie a pour objectif de soutenir 300 projets et de créer 6760 emplois dans les cinq années à venir.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 millions
EUR 40 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Prêt global qui vise à soutenir le financement des projets portés par des petites et très petites entreprises du secteur privé tunisien (PME/TPE).

Le projet proposé vise à (i) soutenir les moyennes, les petites et très petites entreprises tunisiennes du secteur privé par la mise à disposition dune ligne de crédit à la BTK permettant loctroi de financement longue terme et (ii) à mettre en place un partenariat entre la BEI-BTK-Réseau Entreprendre permettant dapporter un soutien aux TPE en phase de création ou de croissance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Aucun effet environnemental spécifique nest identifié à ce stade actuel du projet. La BTK sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque et sera invitée à remplir des fiches de synthèse environnementales.

La législation tunisienne de l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union Européenne. En vertu de cette législation, le promoteur est tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les projets, en étroite coordination avec les communautés locales et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement («ANPE»). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE sera demandée.

La Banque demandera à la BTK de s'assurer que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux des sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI.

Kommentar(e)

Cette opération est couverte par la Garantie UE au titre des risques politiques pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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