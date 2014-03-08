Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Irland mit 300 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2014
20140308
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT PROGRAMME
HOUSING FINANCE AGENCY PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project provides for part financing in favour of Irish rental social housing for the period of 2014-17. The financing will be intermediated through the state owned Irish Housing Finance agency (HFA).

The operation will potentially concern the retrofitting and rehabilitation of existing rental social housing as well as the construction of new, additional, housing units.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal with special emphasis on EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Borrower to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. This will be further examined during the Bank’s project appraisal. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details are to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Irland mit 300 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56459996
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140308
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129991220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140308
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Andere Links
Übersicht
HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT PROGRAMME
Datenblätter
HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Irland mit 300 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Irland mit 300 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen