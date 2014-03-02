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KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 35.000.000 €
Energie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2017 : 35.000.000 €
Andere Links
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21/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
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17/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS - Environmental Impact Study
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EU unterstützt Ausbau strategischer Energiereserven

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2017
20140302
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
CYPRUS ORGANISATION FOR STORAGE AND MANAGEMENT OF OIL STOCKS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 53 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 210 000 t petroleum tank farm for Cyprus’s strategic oil reserves.

The project aims to improve Cyprus’s energy security by increasing the percentage of reserve oil stocks held in the country. The new facilities will replace the current storage facility in Larnaca, which is no longer fit for purpose.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and the Vasilikos industrial area requires the completion of a strategic environmental assessment (SEA).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
17/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS - Environmental Impact Study
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EU unterstützt Ausbau strategischer Energiereserven

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54209782
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140302
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS - Environmental Impact Study
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80354253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140302
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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21/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
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17/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS - Environmental Impact Study
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Übersicht
KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
Datenblätter
KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EU unterstützt Ausbau strategischer Energiereserven

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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