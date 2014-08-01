Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Energie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2016 : 15.000.000 €
24/11/2014 : 15.000.000 €
28/10/2016 : 85.000.000 €
24/11/2014 : 85.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Related public register
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Related public register
30/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Related public register
01/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2014
20140300
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance small to medium sized investments in Turkey in the fields of renewable energy, energy efficiency and investments that lead to gains in resource efficiency as well as those with significant positive environmental impact.

The project will help Turkey achieve its sustainability goals in the field of energy. Moreover, improving energy efficiency and supporting renewable energy investments will contribute to reducing atmospheric pollution, including greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual schemes to be financed will typically be small and are expected to have limited negative environmental impacts. However, some projects may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring a screening decision by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will require that under the proposed facility the financial intermediary finances projects that are in compliance with national law and with the principles of EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that promoters of the sub-projects make sure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
30/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
01/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56466481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184101319
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184100921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86464741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86458905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86136260
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86132266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183893733
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140300
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Related public register
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
28/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Related public register
30/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Related public register
01/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Andere Links
Übersicht
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datenblätter
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen