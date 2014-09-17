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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 1.700.000.000 €
Verkehr : 51.000.000 €
Industrie : 56.100.000 €
Energie : 85.000.000 €
Gesundheit : 85.000.000 €
Müllbeseitigung : 102.000.000 €
Wasser, Abwasser : 153.000.000 €
Bildung : 170.000.000 €
Dienstleistungen : 255.000.000 €
Stadtentwicklung : 317.900.000 €
Durchleitungsdarlehen : 425.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/01/2020 : 4.500.000 €
29/04/2019 : 4.500.000 €
23/01/2020 : 4.950.000 €
29/04/2019 : 4.950.000 €
16/07/2020 : 6.000.000 €
22/01/2021 : 6.000.000 €
22/01/2021 : 6.600.000 €
16/07/2020 : 6.600.000 €
23/01/2020 : 7.500.000 €
29/04/2019 : 7.500.000 €
29/04/2019 : 7.500.000 €
23/01/2020 : 7.500.000 €
29/04/2019 : 9.000.000 €
23/01/2020 : 9.000.000 €
22/01/2021 : 10.000.000 €
16/07/2020 : 10.000.000 €
16/07/2020 : 10.000.000 €
22/01/2021 : 10.000.000 €
16/07/2020 : 12.000.000 €
22/01/2021 : 12.000.000 €
29/04/2019 : 13.500.000 €
23/01/2020 : 13.500.000 €
23/01/2020 : 15.000.000 €
29/04/2019 : 15.000.000 €
22/01/2021 : 18.000.000 €
16/07/2020 : 18.000.000 €
22/01/2021 : 20.000.000 €
16/07/2020 : 20.000.000 €
29/04/2019 : 22.500.000 €
23/01/2020 : 22.500.000 €
29/04/2019 : 28.050.000 €
23/01/2020 : 28.050.000 €
22/01/2021 : 30.000.000 €
16/07/2020 : 30.000.000 €
27/08/2015 : 30.000.000 €
27/08/2015 : 33.000.000 €
22/01/2021 : 37.400.000 €
16/07/2020 : 37.400.000 €
23/01/2020 : 37.500.000 €
29/04/2019 : 37.500.000 €
27/08/2015 : 50.000.000 €
16/07/2020 : 50.000.000 €
22/01/2021 : 50.000.000 €
27/08/2015 : 50.000.000 €
27/08/2015 : 60.000.000 €
27/08/2015 : 90.000.000 €
27/08/2015 : 100.000.000 €
27/08/2015 : 150.000.000 €
27/08/2015 : 187.000.000 €
27/08/2015 : 250.000.000 €
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09/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Transport, Infrastructure, Environment and Sustainable Development

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/08/2015
20140286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1700 million
EUR 18647 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing with EU Structural Funds of priority investments in the Hellenic Republic under the 2014-2020 programming period.

The project targets the following objectives: to promote economic and social cohesion and support SMEs, the knowledge economy, renewal and regeneration in rural and urban areas, environmental protection, sustainable transport and renewable energy and energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Greece, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study - Competition, Entrepreneurship and Innovation
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Western Greece
09/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for the Regional Operational Programme for Northern Aegean
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Regional Operational Programme for Peloponnese Prefecture
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Epirus
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Eastern Macedonia - Thrace
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Western Macedonia Prefecture
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study of the Regional Operational Programme for the Southern Aegean Prefecture
09/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme of Crete
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Prefecture of Attica
09/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Regional Operational Programme for Central Macedonia
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Attica Regional Operational Programme
09/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme for Ionian Islands
09/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Transport, Infrastructure, Environment and Sustainable Development

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57327441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study - Competition, Entrepreneurship and Innovation
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64944027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Western Greece
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64944243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for the Regional Operational Programme for Northern Aegean
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64944962
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Regional Operational Programme for Peloponnese Prefecture
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64944963
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Epirus
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64945150
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Eastern Macedonia - Thrace
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64945151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Western Macedonia Prefecture
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64946817
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study of the Regional Operational Programme for the Southern Aegean Prefecture
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64947218
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
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Griechenland
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme of Crete
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64948735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Prefecture of Attica
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64948824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
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Müllbeseitigung
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Regional Operational Programme for Central Macedonia
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64948934
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
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Griechenland
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Attica Regional Operational Programme
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64949231
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
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Europäische Union
Länder
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Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme for Ionian Islands
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64949525
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
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Länder
Griechenland
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Transport, Infrastructure, Environment and Sustainable Development
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64950333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140286
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Energie
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
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Griechenland
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Übersicht
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen