Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 275.000.000 €
Verkehr : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/01/2021 : 95.000.000 €
26/06/2015 : 180.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB vergibt Darlehen für Sicherheitseinrichtungen an Bahnanlagen und für Investitionen in Hafeninfrastrukturen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2015
20140262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Kingdom of Spain, through the Ministry of Public Works and Transport
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 370 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation of command control and signalling equipment, in particular deployment of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) and, as a fall-back solution, of the Spanish Railway Signalling System (ASFA, class B system) on several high-speed and conventional rail lines in Spain.

Improving safety features in several sections of both conventional and high-speed lines in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of works that in principle do not fall under the scope of Directive 2011/92/EU; the need for an environmental impact assessment (EIA) will however be assessed during appraisal. The Bank will also analyse whether the project falls within a plan or a programme requiring a strategic environmental assessment (SEA) in line with Directive 2001/42/EC. Compliance with Directives 92/43/EEC (the Habitats Directive) and 2009/147/EC (the Birds Directive) will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC, amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB vergibt Darlehen für Sicherheitseinrichtungen an Bahnanlagen und für Investitionen in Hafeninfrastrukturen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58472361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58481822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58474335
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58475710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58484151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58476547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60333644
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140262
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Datenblätter
ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB vergibt Darlehen für Sicherheitseinrichtungen an Bahnanlagen und für Investitionen in Hafeninfrastrukturen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB vergibt Darlehen für Sicherheitseinrichtungen an Bahnanlagen und für Investitionen in Hafeninfrastrukturen
Andere Links
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Utrera-Aeropuerto de Jerez
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Valladolid-Burgos
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vilagarcía-Padrón
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Vigo-Pontevedra
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Pontevedra - Portela
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE - Redondela-Santiago A Coruña
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERTMS & SAFETY INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen