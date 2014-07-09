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TAYSIR

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 1.000.000 €
Dienstleistungen : 1.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2014 : 1.000.000 €
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Tunesien: EIB intensiviert innovative Partnerschaften zur Förderung des privaten Sektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2014
20140259
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAYSIR
Adie International, a French NGO for the development of microfinance in Europe and the Mediterranean region.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1 million
EUR 5 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Subordinated convertible loan for the benefit of a greenfield Tunisian microfinance institution.

The project aims at supporting the activities of Taysir, a newly established microfinance company in Tunisia. The operation will back the development of the local financial sector for the on-lending to micro-projects, and bolster support for the private sector and the development of microenterprises. The investment will contribute to poverty reduction and social inclusion through access to finance for small rural farmers, young unemployed and self-employed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

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Tunesien: EIB intensiviert innovative Partnerschaften zur Förderung des privaten Sektors

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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