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PECS URBAN DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 30.000.000 €
Stadtentwicklung : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2014 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PECS URBAN DEVELOPMENT
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PECS URBAN DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2014
20140177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PECS URBAN DEVELOPMENT
The project concerns a multi-sector framework facility for financing investment schemes within the city's Integrated Urban Development Plan. The project will include schemes, typically of small to medium size, mainly in the fields urban regeneration, transport, energy efficiency and environment, employment, and possibly also in other sectors.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Urban development in City of Pecs

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the City's continuing economic development, and a prerequisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens, upgrading the urban environment and valorising the existing resources such as the relevant cultural and historical attractions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

Kommentar(e)

-

Weitere Unterlagen
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PECS URBAN DEVELOPMENT
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PECS URBAN DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PECS URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55536661
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PECS URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214351725
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PECS URBAN DEVELOPMENT
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PECS URBAN DEVELOPMENT
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Datenblätter
PECS URBAN DEVELOPMENT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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