Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AGRIF

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.153.279,55 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 13.153.279,55 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2015 : 13.153.279,55 €
Andere Links
Related public register
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Related public register
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2015
20140115
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGRIF
INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 13 million
EUR 175 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Structured investment vehicle offering debt and equity investments primarily to financial intermediaries servicing the rural population, smallholder farmers and other actors of the agricultural value chains in emerging economies.

AGRIF is a successor fund to Rural Impulse Fund I (RIF I) and Rural Impulse Fund II (RIFII), two pioneer microfinance funds focusing on the rural poor. The Fund’s investment strategy builds on the experience acquired in rural finance with the predecessor funds, though it will have a more explicit emphasis on the financing of the smallholder agricultural sector and its value chain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In order to mitigate the agro-specific risks, the Fund will adopt a series of appraisal and monitoring tools as well as eligibility criteria for the agricultural activities to be financed by financial intermediaries and producer organisations, in order to ensure alignment with the Bank's environmental and social policy.

Not applicable

Weitere Unterlagen
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74585835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140115
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74597011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140115
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Related public register
22/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Andere Links
Übersicht
AGRIF
Datenblätter
AGRIF

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen