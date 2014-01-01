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FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.423.048,39 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 99.423.048,39 €
Dienstleistungen : 99.423.048,39 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2015 : 99.423.048,39 €
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Related public register
31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Fabege erhält EIB-Darlehen für den Bau von Niedrigstenergiehäusern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2015
20140101
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
FABEGE AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 99 million
EUR 201 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of three new office buildings in the Stockholm region supporting the Swedish strategy for the development of near-zero-energy buildings (NZEB). The buildings will include energy efficiency and renewable energy technologies and will be integrated in a sustainable urban area.

The project aims to achieve energy savings by accelerating the implementation of state-of-the-art technologies in three commercial buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not likely to have any significant environmental and social impact, as it will be integrated in an urban area. The promoter follows best environmental and social practice, and the new buildings proposed for financing will be environmentally certified according to national systems. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Therefore, it is not covered by the EU directives on procurement. The Bank will however ensure that procurement procedures applied by the promoter are in line with the Bank’s Guide to Procurement, i.e. that contracts for the implementation of the project have followed suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices.

Weitere Unterlagen
31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Fabege erhält EIB-Darlehen für den Bau von Niedrigstenergiehäusern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
31 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58216046
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140101
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124710745
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140101
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
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Übersicht
FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Datenblätter
FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Fabege erhält EIB-Darlehen für den Bau von Niedrigstenergiehäusern

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen