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HONDURAS SUSTAINABLE ROADS

Unterzeichnung(en)

Betrag
79.415.954,41 €
Länder
Sektor(en)
Honduras : 79.415.954,41 €
Verkehr : 79.415.954,41 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2015 : 79.415.954,41 €
Andere Links
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15/04/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
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15/04/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
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18/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
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18/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
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17/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Darlehen an die Republik Honduras für die Straßenmodernisierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2015
20140048
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 79 million
EUR 168 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation and upgrading of the road sections CA-11 La Entrada – El Florido and CA-4 La Entrada – Santa Rosa de Copán (in total 116 km). Both road sections form part of the Western Corridor of the primary national road network, connecting the second biggest city of the country – San Pedro Sula – to the international border crossings with Guatemala and El Salvador.

The project contributes to the EU's global objective of improving social and economic infrastructure, including road transport, in Latin American countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves rehabilitation and upgrading works on pre-existing roads, including some limited re-alignment. If the project was located within the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring screening to determine if EIA is required. A full EIA has been carried out. As part of the Bank's due diligence of the project, compliance with the relevant EU environmental and social principles, standards and practices will be verified. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
15/04/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
15/04/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
18/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
18/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
17/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Darlehen an die Republik Honduras für die Straßenmodernisierung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2015
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58413343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Honduras
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 2/2
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2015
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58423455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Honduras
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 2/2 La Entrada - Santa Rosa
Datum der Veröffentlichung
18 Apr 2015
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58498170
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Honduras
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - NTS 1/2 La Entrada - El Florido
Datum der Veröffentlichung
18 Apr 2015
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58502377
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Honduras
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59794361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140048
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Honduras
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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15/04/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HONDURAS SUSTAINABLE ROADS - EIA part 1/2
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HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Datenblätter
HONDURAS SUSTAINABLE ROADS
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Darlehen an die Republik Honduras für die Straßenmodernisierung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen