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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2014
20140014
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Italy’s main gas transmission company and the largest listed regulated utility in Europe.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 434 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of several individual components in the Italian gas transmission system. Compression capacity will be increased in the station of Poggio Renatico and the flexibility of gas flows will be improved by the new Minerbio manifold station. Other components relate to the construction of new gas pipelines, the first one from Minerbio to Poggio Renatico, the second one from Biccari to Campochiaro and the third one from Gavi to Pietralavezzara. Works include the removal of obsolete pipeline sections and the re-connection of consumption regions as appropriate.

The project contributes to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It will support displacing less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Union's objectives of rational use of energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project components have been subject to environmental impact assessments. The various assessments received approvals from the Italian authorities during the years 2009 to 2013.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC and its amendments for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Kommentar(e)

n/a

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Gavi Pietralavezzara Part 1/2
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52215570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Minerbio
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52215795
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Gavi Pietralavezzara Part 2/2
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52216289
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Poggio Renatico
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52216502
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Biccari - Campochiaro
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52216592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SNAM RETE GAS INFRASTUTURRE IV - Minerbio-Poggio Renatico NTS
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52699911
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53707467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135958805
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140014
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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