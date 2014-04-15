SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV

Übersicht
The project consists of several individual components in the Italian gas transmission system. Compression capacity will be increased in the station of Poggio Renatico and the flexibility of gas flows will be improved by the new Minerbio manifold station. Other components relate to the construction of new gas pipelines, the first one from Minerbio to Poggio Renatico, the second one from Biccari to Campochiaro and the third one from Gavi to Pietralavezzara. Works include the removal of obsolete pipeline sections and the re-connection of consumption regions as appropriate.
The project contributes to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It will support displacing less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Union's objectives of rational use of energy and environmental protection.
All project components have been subject to environmental impact assessments. The various assessments received approvals from the Italian authorities during the years 2009 to 2013.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC and its amendments for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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