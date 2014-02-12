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LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
222.388.319,82 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 222.388.319,82 €
Industrie : 44.477.663,96 €
Stadtentwicklung : 177.910.655,86 €
Unterzeichnungsdatum
9/02/2015 : 21.577.882,67 €
24/10/2014 : 22.899.781,29 €
9/02/2015 : 86.311.530,68 €
24/10/2014 : 91.599.125,18 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2014
20130689
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
GREATER LONDON AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 169 million (EUR 208 million)
GBP 1000 million (EUR 1230 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance integrated sustainable urban renewal and development projects, with a focus on resource efficiency and social housing. It will be used to co-finance the London Green Fund - a holding fund financial instrument managed by EIB, and using European Structural and Investment Funds (ESIF) available to the Greater London region. Underlying projects will also be supported with technical assistance funding programmes from ELENA.

The project aims at facilitating the combination of decentralised financial instruments (i.e. ESIF available to Member States and regions) with EIB funding in order to increase the leverage effect and enhance the Bank’s product offering. In addition, this project also brings together technical assistance resources, available for project preparation and implementation, funded from either ESIF or ELENA resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and reconstruction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the final beneficiaries which fall under public procurement to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC/ or Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53700121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130689
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57158387
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130689
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135423570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130689
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen