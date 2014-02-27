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OPERNVIERTEL KOELN

Unterzeichnung(en)

Betrag
127.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 127.000.000 €
Stadtentwicklung : 127.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2014 : 127.000.000 €
Andere Links
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27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPERNVIERTEL KOELN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20130684
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OPERNVIERTEL KOELN
Stadt Koeln
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 135 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will concern the rehabilitation of the cultural heritage buildings opera/theatre and urban renewal investments in the surrounding inner city neighbourhoods.

The project aims at achieving two main objectives: (i) comprehensive rehabilitation and upgrading of the municipal opera and theatre complex which is a preserved cultural heritage building, and (ii) playing a catalytic role in regenerating some of Cologne’s oldest inner city neighbourhoods surrounding the opera/theatre complex.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and reconstruction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC/ or Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPERNVIERTEL KOELN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPERNVIERTEL KOELN
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53842619
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130684
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPERNVIERTEL KOELN
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Datenblätter
OPERNVIERTEL KOELN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen