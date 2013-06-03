Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 75.000.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt GN Store Nord bei der Entwicklung innovativer Hörgeräte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20130603
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
GN STORE NORD A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 158 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing GN Store Nord's research, development and innovation in the area of acoustic hearing devices

The project relates to the promoter's ongoing expenditure in research, development and innovation (RDI) for the development of the next generation of acoustic hearing devices and fitting software and diagnostics equipment. The project, which is expected to lead to numerous patent applications, will be carried out in the promoter's research and development (R&D) centre in Denmark.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. Specialised equipment and services are being procured following international inquiries among the most qualified contractors and suppliers. These procedures are in the best interests of the project and acceptable for the Bank.

Weitere Unterlagen
29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt GN Store Nord bei der Entwicklung innovativer Hörgeräte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64443975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130603
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125141572
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130603
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Andere Links
Übersicht
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Datenblätter
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt GN Store Nord bei der Entwicklung innovativer Hörgeräte

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt GN Store Nord bei der Entwicklung innovativer Hörgeräte
Andere Links
Related public register
29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen