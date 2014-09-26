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LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 28.800.000 €
Wasser, Abwasser : 28.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 4.800.000 €
12/06/2015 : 24.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EU unterstützt 50 Millionen Euro teures Investitionsprogramm zur Wasserversorgung in Lilongwe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2015
20130566
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
LILONGWE WATER BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 29 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Medium-term investment programme to optimise available water resources, bridging the gap in water demand in Malawi's fast-growing capital city. The project's main components consist of upgrading a dam that is Lilongwe's primary water source, extending water-treatment works, reducing leakages and improving network management.

The objective of the project is to ensure adequate water availability for the population of Lilongwe until 2022 and beyond whilst a new long-term water supply dam is being constructed. Current water supply in Lilongwe is 62 000 m3/day, which is lower than the current demand of 78 000 m3/day and, therefore, water rationing has been imposed since 2012. The supply deficit is expected to worsen further with Lilongwe's population growing at over 4% per year.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impact. The exception is the proposed raising of the existing Kamuzu Dam I by approximately five metres, which requires a comprehensive environmental impact assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EU unterstützt 50 Millionen Euro teures Investitionsprogramm zur Wasserversorgung in Lilongwe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56832707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130566
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64209221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130566
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
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07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
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Übersicht
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
Datenblätter
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EU unterstützt 50 Millionen Euro teures Investitionsprogramm zur Wasserversorgung in Lilongwe

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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