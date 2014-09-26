LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Medium-term investment programme to optimise available water resources, bridging the gap in water demand in Malawi's fast-growing capital city. The project's main components consist of upgrading a dam that is Lilongwe's primary water source, extending water-treatment works, reducing leakages and improving network management.
The objective of the project is to ensure adequate water availability for the population of Lilongwe until 2022 and beyond whilst a new long-term water supply dam is being constructed. Current water supply in Lilongwe is 62 000 m3/day, which is lower than the current demand of 78 000 m3/day and, therefore, water rationing has been imposed since 2012. The supply deficit is expected to worsen further with Lilongwe's population growing at over 4% per year.
Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impact. The exception is the proposed raising of the existing Kamuzu Dam I by approximately five metres, which requires a comprehensive environmental impact assessment.
The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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