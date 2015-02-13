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ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 75.000.000 €
Wasser, Abwasser : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2015 : 75.000.000 €
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09/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB unterstützt Modernisierung der Wasser- und Abwassersysteme mit 75 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2015
20130564
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme loan targeting the upgrade and rehabilitation of existing water supply, distribution and sanitation infrastructure and networks across Morocco.

The project will support the Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) in its challenge to provide reliable and high-quality water supply and sanitation services to its customers. This infrastructure, vital for the economic growth and social development of the benefitted municipalities, will have a positive impact on small and medium-sized enterprises (SMEs) and local job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme is in line with EU and local legislation. It is expected to have a high positive impact in a priority region through the upgrading and rehabilitation of existing infrastructure.

All components of the programme to be financed by the EIB will be procured according to the Procurement Guidelines of the Bank.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
09/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
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Marokko: EIB unterstützt Modernisierung der Wasser- und Abwassersysteme mit 75 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60241946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130564
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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