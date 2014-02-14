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PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
381.638.076,59 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 381.638.076,59 €
Bildung : 381.638.076,59 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2015 : 64.991.582,49 €
25/03/2015 : 68.904.276,99 €
26/04/2016 : 72.155.182,42 €
12/08/2015 : 87.696.181,29 €
19/03/2015 : 87.890.853,4 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/03/2015
20130549
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 279 million (EUR 343 million)
GBP 583 million (EUR 717 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Priority Schools Building Programme is a programme to rebuild 261 of England's schools in the worst condition. The Education Funding Agency (EfA), part of the UK Department for Education (DfE), is responsible for its delivery and has chosen to finance 46 of these schools with limited recourse Project Finance, split into five batches. The remaining schools will be financed through direct capital grant and are not covered by this operation. A single Board approval will be sought for all five batches based on high level due diligence, with more specific detailed due diligence to be undertaken for every single batch as the programme progresses through procurement.

The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the schools. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the Competent Authority.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with relevant EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53846419
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130549
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135695304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130549
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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