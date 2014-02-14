PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
The Priority Schools Building Programme is a programme to rebuild 261 of England's schools in the worst condition. The Education Funding Agency (EfA), part of the UK Department for Education (DfE), is responsible for its delivery and has chosen to finance 46 of these schools with limited recourse Project Finance, split into five batches. The remaining schools will be financed through direct capital grant and are not covered by this operation. A single Board approval will be sought for all five batches based on high level due diligence, with more specific detailed due diligence to be undertaken for every single batch as the programme progresses through procurement.
The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the schools. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.
Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the Competent Authority.
The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with relevant EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.