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ING BELGIUM - MID-CAP GUARANTEE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2015 : 150.000.000 €
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Belgien: Zusammenarbeit zur Förderung innovativer Investitionen von Midcap-Unternehmen im Rahmen der InnovFin-Initiative

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2015
20130540
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ING BELGIUM - MID-CAP INITIATIVE
ING BELGIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This Mid-Cap Initiative (MCI) operation will be set-up as a risk sharing instrument under the RSFF. The operation will be used to cover 50% of the credit risk associated with a portfolio of new loans originated by ING Belgium. The guaranteed portfolio will be composed of innovative Mid-cap loans having eligible expenditures.

Financing of projects carried out by innovative Mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Belgien: Zusammenarbeit zur Förderung innovativer Investitionen von Midcap-Unternehmen im Rahmen der InnovFin-Initiative

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen