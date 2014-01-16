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CORTICEIRA AMORIM RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2014 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORTICEIRA AMORIM RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 35 Millionen Euro für das FEI-Programm der Corticeira Amorim

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2014
20130532
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CORTICEIRA AMORIM RDI
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 74 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns Amorim’s RDI investment programme for research, innovation and product development (cork industry), including energy efficiency, environment protection and safety. The project is expected to be carried out at the promoter’s dedicated technology centres and production plants in Portugal, in partnership with Portuguese and EU universities or other research centres.

The promoter is a leading manufacturer of cork products for the European and world markets. The proposed project comprises Group RDI activities, as well as modernisation programmes and new production lines in Portugal, all in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their size and location, some sub-projects may fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. The proposed investments are all on existing RDI or production sites and are of a limited scale. As such, they are unlikely to require an EIA. However, the impact of each sub-project and the cumulative impact on each site will be reviewed at appraisal, and confirmation will be sought from the Competent Authority where appropriate.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORTICEIRA AMORIM RDI
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 35 Millionen Euro für das FEI-Programm der Corticeira Amorim

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORTICEIRA AMORIM RDI
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53103917
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130532
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92194927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130532
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORTICEIRA AMORIM RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
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Datenblätter
CORTICEIRA AMORIM RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 35 Millionen Euro für das FEI-Programm der Corticeira Amorim

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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