ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Construction/adaptation of public administrative buildings and associated government infrastructure for social and economic activities.
The proposed operation contributes to the development of economic infrastructure providing more efficient and territorially balanced provision of services. The benefits of the project will be twofold: on the one hand the concentration of activities will improve the efficiency of the public sector and increase its effectiveness for citizens and enterprises and, on the other; it will upgrade the intervention areas, improving quality of life and fostering the localisation of private activities. Therefore, the project will promote the general objective of creating more sustainable cities and communities and supports EIB’s external mandate by promoting the development of social and economic infrastructures, essential to base a healthy and sustainable socio-economic development.
The Bank will require the promoter to ensure compliance with the principles embodied in EU environmental laws and procedures, and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.