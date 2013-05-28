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ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.975.967,31 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 99.975.967,31 €
Stadtentwicklung : 99.975.967,31 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2014 : 99.975.967,31 €
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Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Empreses Publicas
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Sectores Estrategicos
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2014
20130528
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
The promoter is República del Ecuador.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 257 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction/adaptation of public administrative buildings and associated government infrastructure for social and economic activities.

The proposed operation contributes to the development of economic infrastructure providing more efficient and territorially balanced provision of services. The benefits of the project will be twofold: on the one hand the concentration of activities will improve the efficiency of the public sector and increase its effectiveness for citizens and enterprises and, on the other; it will upgrade the intervention areas, improving quality of life and fostering the localisation of private activities. Therefore, the project will promote the general objective of creating more sustainable cities and communities and supports EIB’s external mandate by promoting the development of social and economic infrastructures, essential to base a healthy and sustainable socio-economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the principles embodied in EU environmental laws and procedures, and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Empreses Publicas
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Sectores Estrategicos
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Empreses Publicas
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53300603
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130528
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Sectores Estrategicos
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53301588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130528
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) ) - Construccion Platforma Gubernamental Gestion Desarrollo Social
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53304399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130528
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55532976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130528
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125620923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130528
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Empreses Publicas
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Datenblätter
ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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