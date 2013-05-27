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CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
117.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Côte d'Ivoire : 117.700.000 €
Energie : 117.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 117.700.000 €
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Related public register
22/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CI ENERGIES - RENFORCEMENT DE RESEAU ET EFFICIENCE ENERGETIQUE - Project d'urgence de Rehab. du secteur d'electricité (PURE)
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY
Zugehörige Pressemitteilungen
Côte d'Ivoire: 117 Millionen Euro für das ENERGOS-Projekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20130527
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CI ENERGIES - RENFORCEMENT DE RESEAU ET EFFICIENCE ENERGETIQUE
SOCIETE DES ENERGIES DE COTE D'IVOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 118 millions
EUR 240 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet BEI s'articule autour des trois composantes ci-dessous :

- Distribution: renforcement et extension du réseau moyenne tension desservant les villes de Bouaké, San Pedro et Abidjan. Cette composante facilitera l’accès et améliorera la fiabilité de l'approvisionnement des populations dans les localités concernées.

- Dispatching: construction d'un nouveau centre de dispatching à Yamoussoukro pour remplacer l'installation existante obsolète. Cela permettra non seulement une meilleure surveillance et un meilleur contrôle du réseau électrique et des infrastructures de production mais aussi une réduction significative des périodes de coupure d'électricité et de restauration de l’approvisionnement.

- Efficacité énergétique – Eclairage public: il s’agit du remplacement d’unités d'éclairage public par des unités plus efficientes, dans plusieurs villes du pays.

Le projet va non seulement faciliter le raccordement au réseau de nouveaux clients mais aussi améliorer et sécuriser la fourniture d'électricité à la population ivoirienne, à travers la mise en place d'infrastructures énergétiques de base qui sont un prérequis pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Le projet contribuera ainsi à l'atteinte des objectifs de l'initiative Energie Durable Pour Tous.
La construction du nouveau centre de dispatching, autre composante du projet, permettra un meilleur contrôle et une meilleure gestion des flux d'électricité, d'où une plus grande fiabilité du système dans son ensemble.
Avec la mise en œuvre de ce projet, la Cote d'Ivoire pourra par ailleurs se doter d'infrastructures d'éclairage public plus efficientes, améliorant ainsi son taux d'accès à une énergie durable.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

En raison de la nature des composantes du projet, les impacts environnementaux et sociaux ne devraient pas être significatifs. Les aspects environnementaux et sociaux du projet ont été évalués durant l'instruction.

La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.

Kommentar(e)

Cette opération entre dans le cadre du Projet ENERGOS, mis en œuvre conjointement par la Commission de l'Union Européenne et la Banque Européenne d'investissement et conçu en collaboration avec les autorités ivoiriennes et différents acteurs du secteur de l'énergie. En accord avec la stratégie nationale actuelle de développement du secteur, le projet contribuera notamment à améliorer l'accès des populations à l'électricité et à doter la Cote d'Ivoire d'infrastructures de gestion des flux d'électricité prenant en compte les besoins nationaux mais aussi ceux de la sous-région ouest africaine.

Weitere Unterlagen
22/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CI ENERGIES - RENFORCEMENT DE RESEAU ET EFFICIENCE ENERGETIQUE - Project d'urgence de Rehab. du secteur d'electricité (PURE)
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Côte d'Ivoire: 117 Millionen Euro für das ENERGOS-Projekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CI ENERGIES - RENFORCEMENT DE RESEAU ET EFFICIENCE ENERGETIQUE - Project d'urgence de Rehab. du secteur d'electricité (PURE)
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62100792
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130527
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Côte d'Ivoire
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62885251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130527
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Côte d'Ivoire
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
CI ENERGIES - RENFORCEMENT DE RESEAU ET EFFICIENCE ENERGETIQUE
Datenblätter
CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY
Zugehörige Pressemitteilungen
Côte d'Ivoire: 117 Millionen Euro für das ENERGOS-Projekt

Aktuelles und Storys

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