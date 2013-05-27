CI ENERGIES NETWORK UPGRADE & ENERGY EFFICIENCY

Le projet BEI s'articule autour des trois composantes ci-dessous : - Distribution: renforcement et extension du réseau moyenne tension desservant les villes de Bouaké, San Pedro et Abidjan. Cette composante facilitera l’accès et améliorera la fiabilité de l'approvisionnement des populations dans les localités concernées. - Dispatching: construction d'un nouveau centre de dispatching à Yamoussoukro pour remplacer l'installation existante obsolète. Cela permettra non seulement une meilleure surveillance et un meilleur contrôle du réseau électrique et des infrastructures de production mais aussi une réduction significative des périodes de coupure d'électricité et de restauration de l’approvisionnement. - Efficacité énergétique – Eclairage public: il s’agit du remplacement d’unités d'éclairage public par des unités plus efficientes, dans plusieurs villes du pays.

Le projet va non seulement faciliter le raccordement au réseau de nouveaux clients mais aussi améliorer et sécuriser la fourniture d'électricité à la population ivoirienne, à travers la mise en place d'infrastructures énergétiques de base qui sont un prérequis pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Le projet contribuera ainsi à l'atteinte des objectifs de l'initiative Energie Durable Pour Tous.

La construction du nouveau centre de dispatching, autre composante du projet, permettra un meilleur contrôle et une meilleure gestion des flux d'électricité, d'où une plus grande fiabilité du système dans son ensemble.

Avec la mise en œuvre de ce projet, la Cote d'Ivoire pourra par ailleurs se doter d'infrastructures d'éclairage public plus efficientes, améliorant ainsi son taux d'accès à une énergie durable.

