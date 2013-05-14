Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 10.000.000 €
Industrie : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2015 : 10.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
16/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Die EIB unterstützt Europac bei seinem wichtigsten Investitionsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2015
20130514
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development of a corrugated packaging plant in Tangier, comprising a corrugator and three additional converting lines for the production of cardboard packaging.

The proposed operation will support the key mandate objective of private sector development both directly and indirectly, in particular through increased local added value.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Although the exact location is still to be determined, it will almost certainly be either on an existing Industrial Estate, or in an area already zoned for light manufacturing. In addition, the scale of the plant and the nature of the operations make it unlikely that an EIA would be required if it were to be located within the EU. The position in respect of national legislation will be confirmed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Die EIB unterstützt Europac bei seinem wichtigsten Investitionsvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52800583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130514
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53708266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130514
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80569659
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130514
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Andere Links
Übersicht
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Datenblätter
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Die EIB unterstützt Europac bei seinem wichtigsten Investitionsvorhaben

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Die EIB unterstützt Europac bei seinem wichtigsten Investitionsvorhaben
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
16/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen