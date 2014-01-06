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BANGOR UNIVERSITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.690.759,75 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 64.690.759,75 €
Bildung : 64.690.759,75 €
Unterzeichnungsdatum
17/03/2016 : 10.227.824,8 €
25/03/2014 : 54.462.934,95 €
Andere Links
Related public register
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANGOR UNIVERSITY
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANGOR UNIVERSITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB unterstützt Modernisierung der Universität von Bangor (Wales) mit 45 Millionen Pfund Sterling

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/03/2014
20130488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANGOR UNIVERSITY
BANGOR UNIVERSITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 59 million (GBP 50 million)
EUR 131 million (GBP 112 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to construct new teaching, research and supporting facilities of the Bangor University (BU) in the city of Bangor in the county of Gwynedd in North Wales. The aim is to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university by updating the university facilities. The new buildings are designed to be highly energy efficient and meet the highest BREEAM classification. The university has a demonstrated experience on managing and implementing large infrastructure projects.

A substantial programme of building and refurbishment will be implemented over the coming years to ensure that the buildings are of high quality and enhance the research, teaching and social learning space in the University. The objectives for the 2012 Estate Strategy are to:
• Deliver a high quality student experience.
• Invest to provide a consistently good, fit for purpose estate.
• Support research, enterprise and sustainability.
• Conserve and enhance the University’s heritage.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the annexes I and II of the
EIA Directive 2011/92/EU and therefore do not require a mandatory Environmental Impact Assessment. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANGOR UNIVERSITY
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANGOR UNIVERSITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANGOR UNIVERSITY
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50055302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130488
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BANGOR UNIVERSITY
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151222175
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130488
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANGOR UNIVERSITY
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANGOR UNIVERSITY
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Datenblätter
BANGOR UNIVERSITY
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen