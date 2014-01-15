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DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
154.811.270,34 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 154.811.270,34 €
Gesundheit : 154.811.270,34 €
Unterzeichnungsdatum
11/03/2015 : 154.811.270,34 €
Andere Links
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18/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
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15/01/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB bestätigt Unterstützung für zwei neue Krankenhäuser in Schottland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/03/2015
20130472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
NHS Dumfries and Galloway Health Board
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 109 million (EUR 132 million)
GBP 274 million (EUR 332 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a new hospital for the population of Dumfries and Galloway in Scotland. The objective of this project is to provide high quality services to meet the needs of patients and to facilitate the delivery of clinical activity as close to home as possible, given the rural and remote nature of Dumfries & Galloway.

The aim of the project is to improve the care of the Dumfries & Galloway population receiving hospital services. As such, the project offers positive social value.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The procuring authority has set high requirements for the achievement of a sustainable development including: - A dedicated energy centre - Retention/ re-use of all landscaping material - Provision of a Sustainable Urban Drainage Scheme. The specific energy efficiency and renewable energy consumption targets will be verified during appraisal.

The project is being carried out as a PPP and the competitive dialogue process is being used. The Scottish Government’s Non-Profit Distributing procurement route is being implemented. The process was launched in the OJEU in June 2013 and is currently at the stage of two short listed bidders (Jan 2014). The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
18/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
15/01/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB bestätigt Unterstützung für zwei neue Krankenhäuser in Schottland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50428262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130472
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50880707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130472
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125378411
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130472
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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