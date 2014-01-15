DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project consists of the construction of a new hospital for the population of Dumfries and Galloway in Scotland. The objective of this project is to provide high quality services to meet the needs of patients and to facilitate the delivery of clinical activity as close to home as possible, given the rural and remote nature of Dumfries & Galloway.
The aim of the project is to improve the care of the Dumfries & Galloway population receiving hospital services. As such, the project offers positive social value.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The procuring authority has set high requirements for the achievement of a sustainable development including: - A dedicated energy centre - Retention/ re-use of all landscaping material - Provision of a Sustainable Urban Drainage Scheme. The specific energy efficiency and renewable energy consumption targets will be verified during appraisal.
The project is being carried out as a PPP and the competitive dialogue process is being used. The Scottish Government’s Non-Profit Distributing procurement route is being implemented. The process was launched in the OJEU in June 2013 and is currently at the stage of two short listed bidders (Jan 2014). The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.