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SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
148.491.585,21 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 148.491.585,21 €
Gesundheit : 148.491.585,21 €
Unterzeichnungsdatum
16/06/2014 : 73.491.585,21 €
16/06/2014 : 75.000.000 €
Andere Links
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04/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Bahnbrechende Operation im Bereich der Forschungsfinanzierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2014
20130428
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
UCB SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 148 million
EUR 440 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the R&D programme of six highly strategic and amongst the company's most promising drug development projects. The compounds concerned are in different stages of development, and address unmet needs.

The project comprises a number of R&D sub-projects with different durations and objectives. By addressing the unmet medical needs and by offering new treatments with higher efficacy, tolerability and safety, the net economic returns to society should be very high. A project of this type should accelerate research and bring improved quality of life for patients currently suffering from the related illnesses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D is conducted in state of the art buildings and the research and production facilities are subject to regular audits by competent authorities.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. Procurement procedures followed are in line with industry practice and satisfactory to the Bank.

Weitere Unterlagen
04/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Bahnbrechende Operation im Bereich der Forschungsfinanzierung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54374530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130428
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89121881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130428
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
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SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Datenblätter
SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Bahnbrechende Operation im Bereich der Forschungsfinanzierung

Aktuelles und Storys

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Bahnbrechende Operation im Bereich der Forschungsfinanzierung
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04/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen