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AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD

Unterzeichnung(en)

Betrag
158.261.829,45 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 158.261.829,45 €
Verkehr : 158.261.829,45 €
Unterzeichnungsdatum
19/01/2016 : 158.261.829,45 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen unterstützt Bau von wichtiger Autobahnverbindung in Bayern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/01/2016
20130409
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 158 million
EUR 504 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction and financing of the new 33km A94 motorway (2x2) section Pastetten-Heldenstein (part of E-road E552 Munich-Linz) under a PPP scheme. The future PPP-Contractor will be responsible for the maintenance and operation of about 77km of the motorway A94 in Bavaria between Forstinning and Marktl, including the new construction section.

The project will improve the road network in Southern Bavaria, connecting the motorway ring-road A99 near Munich via Pocking and the motorway A3 near Passau with the Inn-Salzach-Region and the existing industry regions in the Southeast (Chemiedreieck), thus better serving domestic and international traffic flows.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the construction of a new motorway and therefore falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU. Hence, a full EIA is required, including public consultation. In addition, the project is located in a rural area and in the vicinity of some protected areas, including NATURA 2000 however no major environmental and social issues are expected. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC was part of the plan approvals and will be reviewed by EIB during the appraisal process. The project was included in national strategic planning before the application of SEA Directive.

The project is currently at tender stage being procured as a Public Private Partnership (PPP) using a DBFOM contract with a 30-year contract period. Remuneration of the Contractor will consist of government grant elements and a prorated remuneration according to road availability. The tender process was launched in August 2013 (2013/S 149-258378) under the heading “negotiation procedure”. Procurement procedures along with compliance on Directive 2004/18/EC, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required will be verified by EIB in detail during appraisal.

Kommentar(e)

The project cost is not disclosed as it is subject to an ongoing European wide tender procedure.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50128760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130409
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD - Dorfen - Heldenstein
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130409
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD - Pastetten - Dorfen
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130409
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A94 PPP E-ROAD
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138060564
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130409
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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